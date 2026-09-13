Tragedia en Temperley: un colectivero murió tras chocar contra una casa

El siniestro ocurrió durante la madrugada en la esquina de Caaguazú y Dinamarca. El conductor viajaba solo a bordo de un colectivo de la línea 527 y, según testigos, circulaba a alta velocidad.

El siniestro ocurrió durante la madrugada en la esquina de Caaguazú y Dinamarca. El conductor viajaba solo a bordo de un colectivo de la línea 527 y, según testigos, circulaba a alta velocidad.

Un colectivero murió en la madrugada de este domingo tras perder el control del colectivo que conducía y chocar contra el frente de una vivienda en Temperley, partido de Lomas de Zamora. El hombre viajaba solo, sin pasajeros, a bordo de una unidad de la línea 527.

El accidente ocurrió en la intersección de Caaguazú y Dinamarca. De acuerdo con los testimonios de vecinos, el colectivo circulaba a alta velocidad cuando el conductor perdió el control y terminó incrustándose contra una casa ubicada en la esquina.

El impacto fue de gran magnitud y provocó importantes daños materiales en la propiedad: la trompa del colectivo quedó dentro de la vivienda. El chofer murió en el lugar como consecuencia de la violencia del choque.

Tras el siniestro, efectivos policiales trabajaron en la zona para determinar las circunstancias del hecho. La investigación busca establecer las causas por las que el conductor perdió el control y determinar si la velocidad tuvo incidencia en el accidente.