El clásico fue para San Martín de Burzaco

Brown de Adrogué perdió por 2 a 0 en el clásico, que se disputó esta tarde en el Estadio Lorenzo Arandilla. Festejó Sanma.

Brown de Adrogué perdió por 2 a 0 en el clásico, que se disputó esta tarde en el Estadio Lorenzo Arandilla. Festejó Sanma.

Brown de Adrogué cayó por 2 a 0 ante San Martín de Burzaco por la Fecha 35 de la competencia de la Primera B, en el Estadio Lorenzo Arandilla. El clásico fue de Sanma, que quiere meterse en el reducido por el ascenso.

La formación de Jorge Vivaldo: Matías Wysocki; Luciano Sánchez, Braian Guerrero, Carlos Aguirre, Tomás Patrizio; Mariano Pieres (Víctor Galeano), Lucas Baldunciel (Jonatan Bogado), Juan Ignacio Silva (Facundo Ferrario), Bruno Baez; Matías Sproat (Matías Noble), Nicolás Meaurio (Brandon López).

La posesión fue del dueño de casa, pero la efectividad estuvo del lado de la visita y a los 14 minutos de iniciado el partido llegó el primer gol de Sanma (Modón). A los 17 hubo un penal para el Tricolor pero Báez lo erró.

En el complemento, llegó el segundo tanto (Zagert) de la visita, a los 9 minutos. Aguirre, Patrizio y Silva fueron amonestados.

Brown de Adrogué acumula 34 puntos (producto de siete victorias, 13 empates y 14 derrotas) y se encuentra en las puertas de la zona de descenso (UAI Urquiza -31- e Ituzaingó-14-). En la próxima fecha, visita a Italiano.