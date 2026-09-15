ATE realizó un pedido para que Milei haga un examen médico que determine si Milei está apto para ejercer la Presidencia

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció que impulsará una iniciativa para que el presidente Javier Milei se someta a un examen médico que determine si se encuentra “apto” mentalmente para ejercer el cargo. El planteo fue realizado por el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, quien lanzó fuertes cuestionamientos contra el mandatario y sostuvo que sus “desequilibrios” son evidentes.

A través de una publicación en su cuenta de X, Aguiar afirmó que “no hace falta ser un profesional de la medicina para saber que Javier Milei padece algún tipo de psicosis”. En ese sentido, cuestionó que los empleados públicos deban atravesar un examen médico preocupacional para ingresar al Estado mientras que ese requisito no sea obligatorio para quien ocupa “la máxima autoridad política y administrativa” del país. “Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. Es una joda”, sostuvo.

El dirigente sindical también advirtió sobre las consecuencias que, según su interpretación, podría tener una eventual falta de aptitud para ejercer la Presidencia. Aclaró que ATE no busca acceder a información médica privada ni a datos sensibles, sino únicamente conocer si el jefe de Estado está en condiciones de desempeñar su función. “Si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas y la mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos”, afirmó. Además, adelantó que buscarán impulsar una iniciativa legal para exigir exámenes psicofísicos a todos los cargos electivos a partir del próximo año.

El planteo de ATE se suma a otras expresiones públicas de preocupación por la salud de Milei. El 30 de julio, la vicepresidenta Victoria Villarruel había manifestado en X: “Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos.

Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”. Aguiar, por su parte, cerró su mensaje con una advertencia política: “Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a pasar”.