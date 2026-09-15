Organizaciones protestan contra la privatización de AySA

"El agua es vida" y "el agua es un derecho humano", son algunas de las consignas que las organizaciones levantan por la privatización de AySA.

"El agua es vida" y "el agua es un derecho humano", son algunas de las consignas que las organizaciones levantan por la privatización de AySA.

Distintas organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos realizaron este martes una protesta frente al Ministerio de Economía contra la privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

El Gobierno tenía previsto abrir hoy los primeros sobres técnicos de la licitación para privatizar la empresa estatal que provee agua potable y cloacas a 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.

Desde hace tiempo las organizaciones realizan encuentros, para informar sobre el tema, y protestas. Algunas de ellas se llevaron a cabo en Lomas de Zamora. De hecho, el viernes pasado se realizó una movilización en el distrito.

Este martes, la convocatoria fue frente al Ministerio de Economía debido al avance con el tema de la privatización. “El agua es vida” y “el agua es un Derecho Humano”, las consignas que levantan las organizaciones.

Días atrás, la Justicia ratificó la medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo bonaerense con la que se obligaba a AySA a frenar cualquier tipo de recorte de inversiones o controles de calidad en medio del proceso de reestructuración y privatización en el que se encuentra la empresa.

“Una privatización en los términos que busca AySA y el gobierno nacional, entregaría a los potenciales compradores una empresa sin la exigencia de cumplir la obligación de provisión de agua potable y dejándole el pasivo ambiental para que se haga cargo la Provincia, los municipios o los habitantes con su salud”, cuestionó Guido Lorenzino.