El consumo de carne vacuna cayó 9,5% y los argentinos comen casi 5 kilos menos por año

El consumo per cápita se ubicó en 46 kilos anuales durante agosto, según CICCRA. El aumento de los precios de la carne vacuna y la menor oferta de hacienda impactaron en el mercado interno, mientras las exportaciones crecieron 6,5%.

El consumo per cápita se ubicó en 46 kilos anuales durante agosto, según CICCRA. El aumento de los precios de la carne vacuna y la menor oferta de hacienda impactaron en el mercado interno, mientras las exportaciones crecieron 6,5%.

El consumo de carne vacuna por habitante cayó 9,5% en agosto en comparación con el mismo mes de 2025 y los argentinos comen, en promedio, casi 5 kilos menos por año. El dato surge del último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), que también registró una fuerte suba de los precios de los cortes vacunos.

Durante los primeros ocho meses del año, el consumo aparente de carne vacuna alcanzó 1,377 millones de toneladas, lo que representa una caída de 175,6 millones de toneladas frente al mismo período de 2025. En tanto, el promedio móvil de los últimos doce meses mostró un consumo per cápita anual de 46 kilos, 4,9 kilos menos que un año atrás.

La retracción del consumo estuvo acompañada por una fuerte suba de los precios. Si bien el rubro carnes y derivados aumentó apenas 0,2% en agosto, acumuló un incremento interanual del 42,3%, por encima del 33,7% registrado por el IPC general. Según CICCRA, se trató de uno de los dos rubros que más aumentaron durante el último año y la suba respondió a la caída de la oferta de hacienda destinada a faena.

En el caso específico de los cortes vacunos, el incremento fue todavía mayor y llegó al 51,2% interanual. La carne picada común aumentó 52,7%, el asado 52,1%, el cuadril 51,9%, la nalga 50% y la paleta 49%. Además, la caja de hamburguesas congeladas subió 56,6%. En contraste, el pollo aumentó 24,2% durante el mismo período, por lo que la carne vacuna se encareció 21,8% en relación con ese producto.

El informe también señaló que el abastecimiento del mercado interno se contrajo 11,3% durante los primeros ocho meses del año, situación que contribuyó al incremento del precio relativo de la carne vacuna. Mientras el consumo doméstico retrocedió, las exportaciones tuvieron un comportamiento inverso y crecieron 6,5% anual en volumen durante el mismo período.

El crecimiento de las ventas al exterior estuvo impulsado principalmente por Estados Unidos. De acuerdo con CICCRA, las exportaciones fueron “fundamentalmente traccionadas por la oportunidad que generó la cuota otorgada por el gobierno de EE.UU. a finales de 2025”.