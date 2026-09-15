Caputo aseguró que el Gobierno tendrá cuatro años consecutivos de superávit financiero

El ministro de Economía adelantó detalles del Presupuesto 2027, que el Ejecutivo enviará este martes al Congreso, y destacó el resultado fiscal de la gestión de Javier Milei.

El ministro de Economía adelantó detalles del Presupuesto 2027, que el Ejecutivo enviará este martes al Congreso, y destacó el resultado fiscal de la gestión de Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno nacional tendrá cuatro años consecutivos de superávit financiero y sostuvo que se tratará de un hecho inédito en la historia argentina. El funcionario realizó la declaración este martes, durante un evento organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), en el marco del Día de la Exportación.

“Va a ser la primera vez en nuestra historia que no estando en default va a haber cuatro años consecutivos de superávit financiero”, afirmó Caputo al referirse al proyecto de Presupuesto 2027, que el Ejecutivo enviará al Congreso en el día límite establecido por la Constitución. El ministro también destacó el rumbo económico y pidió un aplauso a los presentes.

Además, Caputo proyectó una mejora de la actividad económica del 2,5% hacia finales de 2026 y estimó que Argentina acumulará entre 2023 y 2027 un crecimiento de entre 16 y 17 puntos. También remarcó el crecimiento de las exportaciones y atribuyó el resultado a la reducción de impuestos, la eliminación de 17 mil regulaciones, la baja del costo financiero y las mejoras en infraestructura.

Según el ministro, el crecimiento de las exportaciones alcanzó a distintos sectores y no solamente a la energía y la minería. Entre los ejemplos mencionó que, durante el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2023, el complejo triguero creció 233,1% y el de girasol 192,6%. Caputo sostuvo que estos niveles de exportación permitirán fortalecer la generación de dólares y proyectó que para 2031 las exportaciones argentinas llegarán a los 61.000 millones de dólares.