Arranque bajo cero en el Conurbano

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el comienzo de este lunes era con 0.6 grados bajo cero en la zona sur del Conurbano. El frío empieza a ceder a medida que se acerca la primavera.
Este lunes se presenta con neblina matutinas y una sensación térmica bajo cero, pero la temperatura se movería entre los 2 y los 16 grados. Cielo parcialmente nublado.
Asimismo, el martes llega con cielo algo nublado y una mínima de 9 grados, mientras que la máxima se ubica en 18.
Retrocede el termómetro el miércoles: se espera una mínima de 5 y una máxima de 14 grados en la zona sur, pero el jueves llega a los 21 la marca térmica.
Finalmente, el viernes la temperatura se moverá entre los 10 y los 23 grados, el sábado lo hará entre los 13 y los 21, mientras que el domingo llega a 24 la máxima, jornada en la cual las nubes ganan terreno.