Furiase evitó hablar de la AUH y defendió el Presupuesto 2027

El secretario de Finanzas y encargado de explicar el proyecto de Presupuesto 2027 evitó pronunciarse sobre los cambios en la actualización de la AUH y los recortes en discapacidad. Además, destacó el programa económico del Gobierno y aseguró que la gestión de Javier Milei está preparada ante un eventual escenario de volatilidad.

El secretario de Finanzas y encargado de explicar el proyecto de Presupuesto 2027 evitó pronunciarse sobre los cambios en la actualización de la AUH y los recortes en discapacidad. Además, destacó el programa económico del Gobierno y aseguró que la gestión de Javier Milei está preparada ante un eventual escenario de volatilidad.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, evitó este viernes referirse a la polémica por los cambios en la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los recortes en discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027. “Si me dejas prefiero excusarme y no meterme en lo que está politizado”, respondió el funcionario durante una entrevista con Radio Rivadavia. A diferencia de años anteriores, el Gobierno optó por una presentación de bajo perfil: el presidente Javier Milei no asistió al Congreso ni realizó una cadena nacional, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, tampoco concurrirá al Parlamento para explicar la iniciativa.

La comunicación del proyecto quedó principalmente en manos de Furiase, quien también evitó explicar cómo se incorporó la redacción cuestionada sobre la AUH y discapacidad. En cambio, defendió los principales lineamientos económicos y sostuvo que el “Presupuesto ha dejado de ser un dibujo” porque refleja el espíritu del programa oficial, basado en un ancla fiscal con un resultado primario del 1,3% y un resultado financiero del 0,2%.

Furiase defendió el programa económico

El secretario de Finanzas afirmó que los mercados observan el Presupuesto porque constituye “un aspecto de la gobernabilidad” y consideró que contar con respaldo político representa “un plus”. Sin embargo, sostuvo que el compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal no depende de acuerdos políticos. “El compromiso con el ancla fiscal es inquebrantable y eso el mercado lo da por descontado”, afirmó.

En ese sentido, Furiase aseguró que desde el equipo económico esperan que no haya volatilidad durante 2027 porque Milei llegará, según su perspectiva, con un mejor posicionamiento político y una mayor fortaleza económica. “Las encuestas van a estar muy bien, pero de todas formas nos preparamos para un escenario de volatilidad”, señaló.

El funcionario también aseguró que el Gobierno tiene “el programa financiero cerrado para este año y el año que viene sin depender de los mercados internacionales”. Como parte de esa estrategia, explicó que se trabajó para que el 50% de los vencimientos en moneda local se concentren después de octubre de 2027.

Además, destacó la disponibilidad del swap con China y Estados Unidos y una balanza comercial superavitaria. “Tener una economía estable en este contexto tan adverso habla de la fortaleza del programa macroeconómico”, sostuvo Furiase, quien agregó: “Si nos hubiese agarrado este shock con déficit fiscal y energético estaríamos patas para arriba. Que la gente no se esté enterando de eso es espectacular”.

Por último, el secretario de Finanzas negó que exista una crisis en la microeconomía y rechazó la idea de que la mejora de las variables macroeconómicas no llegue a la economía cotidiana. “No coincido con esto del metro cuadrado y que la macro no llega a la micro porque los números no dicen eso”, afirmó.