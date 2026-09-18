Agenda cultural en Lomas de Zamora: Jairo, Capusotto, Los Charros y mucho más

El fin de semana en Lomas de Zamora llega con una amplia agenda cultural que incluye música en vivo, teatro y humor. Jairo, Diego Capusotto, Patricia Palmer, Mario Pasik, Pablo Echarri y Los Charros son algunos de los protagonistas.

El fin de semana en Lomas de Zamora llega con una amplia agenda cultural que incluye música en vivo, teatro y humor. Jairo, Diego Capusotto, Patricia Palmer, Mario Pasik, Pablo Echarri y Los Charros son algunos de los protagonistas.

El fin de semana en Lomas de Zamora tendrá una variada agenda de espectáculos para todos los gustos. Entre las principales propuestas aparecen Jairo, Los Charros y distintas bandas, además de obras de teatro protagonizadas por reconocidas figuras como Diego Capusotto, Patricia Palmer, Mario Pasik y Pablo Echarri.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, ubicado en Manuel Castro 262, el viernes a las 21 habrá una nueva edición de “Chamamé en Comunidad”, con Marco Antonio Cáceres y Carlitos Zacarías. Además, el sábado a las 15.30 se proyectará el documental sobre Rocambole “En el camino” y a las 19 se presentará el Ballet Raíces del Sur. El domingo, a las 16, será el turno del show del Mago Javier y a las 19 el Ballet Alma Azul celebrará sus siete años en escena.

La agenda continúa en el Teatro Coliseo, España 55, donde el viernes a las 21 se presentará Jairo para repasar los grandes clásicos de su carrera. El sábado a las 21 será el turno de Clearwater, con un tributo a Creedence, mientras que el domingo a las 20 llegará la comedia “Maldita felicidad”, protagonizada por Pablo Echarri, Paola Krum, Inés Palombo y Carlos Portaluppi. En Dandelion Teatro Bar, Larrea 451, el viernes a las 21 tocará Cinema Varieté, banda tributo a Charly García.

En Banfield también habrá opciones destacadas. El sábado a las 21, Pablo Cordonet & The Faena’s presentarán un show de humor y música en vivo en Bodega Lomitas, España 451. En el Teatro Maipú, Maipú 380, el sábado a las 20 se podrá ver “Tirria”, con Diego Capusotto, Andrea Politi y Rafael Spregelburd, mientras que el domingo a las 20.30 llegará “Adán y Eva, un amor de aquellos”, con Patricia Palmer y Mario Pasik. Además, Lucas Upstein presentará su nuevo unipersonal el viernes a las 21 en El Refugio de Banfield, Maipú 540.

Las propuestas también se extienden a Temperley. El domingo a las 19, Las Nobles Bestias, en 14 de Julio 142, ofrecerá “El sol se muere”, con dramaturgia y dirección de Nicolás Blandi. En Cultura del Sur, Meeks 1066, el sábado desde las 23 habrá una nueva edición de Reche Modo Lowlo Hypnotic. En El Padilla, Meeks 1058, también desde las 23, se realizará otra edición de “Noches de Cumbia”, con Los Charros y el DJ Monkey. Por último, en la Antigua Fábrica de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 22 tocará Forever Classic’s y el sábado sonarán los hits de La Fonola ’80.