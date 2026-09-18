Presupuesto 2027: menos fondos para Educación y US$ 350 millones para infraestructura militar en el sur

El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso prevé $11,20 billones para Educación y Cultura, por debajo de los recursos reclamados por las universidades nacionales. En paralelo, contempla una inversión estimada en US$ 350 millones para Ushuaia y la Antártida entre 2026 y 2027.

El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso prevé $11,20 billones para Educación y Cultura, por debajo de los recursos reclamados por las universidades nacionales. En paralelo, contempla una inversión estimada en US$ 350 millones para Ushuaia y la Antártida entre 2026 y 2027.

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso prevé una caída real de los recursos destinados a Educación y asigna a las universidades nacionales fondos por debajo de los reclamados por los rectores. Al mismo tiempo, contempla una inversión estimada en US$ 350 millones entre 2026 y 2027 para avanzar con infraestructura militar y logística en Ushuaia y la Antártida.

La función Educación y Cultura dispone de $11,20 billones, lo que representa un incremento nominal del 27,2% respecto de 2026. Frente a una inflación estimada en torno al 30%, esa variación implica una reducción real cercana al 2,2%. En tanto, los recursos de la Secretaría de Educación registran una suba nominal del 23%.

Uno de los principales focos de conflicto está en las universidades nacionales. El proyecto contempla $7,35 billones para el sistema universitario, unos $3,65 billones menos que los $11 billones que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) considera necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y sostener el funcionamiento de las instituciones.

El desfasaje presupuestario llevó al sector universitario a convocar a la quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. Además, en la Universidad de Buenos Aires (UBA) se anunció un cronograma de paros escalonados entre el 21 de septiembre y el 22 de octubre.

“No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no”, afirmó el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci. Por su parte, el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió que, si el Congreso aprueba el Presupuesto en las condiciones planteadas por el Ejecutivo, “todas las funciones y programas que brindan las universidades se van a ver afectados”.

US$ 350 millones para el polo militar del sur

En paralelo, el ministro de Defensa, Carlos Presti, reveló que el Gobierno proyecta destinar alrededor de US$ 350 millones a las obras vinculadas con la Base Naval Integrada de Ushuaia y la Base Antártica Conjunta Petrel.

La cifra comprende recursos correspondientes a 2026 y 2027, entre ellos US$ 142 millones asignados mediante el DNU 867, además de partidas contempladas para el próximo ejercicio. Presti explicó que los fondos destinados a Ushuaia no aparecen identificados específicamente bajo el nombre “Base Naval Integrada” dentro del proyecto presupuestario, sino que están incluidos en partidas correspondientes a la Armada Argentina.

El Gobierno prevé llamar en octubre a licitación para la construcción de galpones y el muelle, mientras que el comienzo de los trabajos está programado para enero de 2027.

El proyecto de la base de Ushuaia contempla un muelle de aproximadamente 585 metros, infraestructura de apoyo, obradores y capacidad logística para las operaciones antárticas, con participación de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. El costo integral estimado del complejo se ubica entre US$ 400 millones y US$ 500 millones, con el objetivo oficial de completar las obras hacia 2029.

A diferencia del proyecto de Ushuaia, el Presupuesto identifica expresamente las obras previstas en la Base Antártica Conjunta Petrel, ubicada en la isla Dundee. Para la construcción de su muelle se contemplan $30.433 millones entre 2027 y 2028.

Submarinos y fragatas

El proyecto presupuestario también solicita autorización al Congreso para realizar operaciones de crédito público por hasta US$ 3.500 millones destinadas a incorporar equipamiento para las Fuerzas Armadas.

De ese total, US$ 2.300 millones están previstos para la adquisición de tres submarinos destinados a la Base Naval Mar del Plata, mientras que otros US$ 1.200 millones corresponden a la compra de dos fragatas multimisión para Puerto Belgrano.

El contraste entre las partidas quedará ahora en manos del Congreso durante el debate del Presupuesto. El CIN anticipó que llevará su reclamo a diputados, senadores y gobernadores para intentar elevar los fondos universitarios.

Los gremios sostienen que el problema excede la recomposición salarial y advierten que los recursos previstos resultan insuficientes para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio. El Gobierno, por su parte, sostiene que las partidas educativas muestran incrementos nominales y encuadra las inversiones en Ushuaia y la Antártida dentro de su política de fortalecimiento de la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Así, la discusión del Presupuesto 2027 tendrá entre sus ejes el financiamiento destinado a las universidades nacionales y, en paralelo, la magnitud de los recursos previstos para el despliegue militar y logístico en Tierra del Fuego y la Antártida.