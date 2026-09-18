Javier Milei viajará a Nueva York para participar de la Asamblea de la ONU

El Presidente partirá el lunes rumbo a Estados Unidos para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Su discurso está previsto para el martes y también podría mantener un encuentro bilateral con Donald Trump.

El Presidente partirá el lunes rumbo a Estados Unidos para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Su discurso está previsto para el martes y también podría mantener un encuentro bilateral con Donald Trump.

El presidente Javier Milei viajará el próximo lunes a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en una visita que estará marcada por el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y por la expectativa ante un posible encuentro con su par estadounidense, Donald Trump.

El mandatario tiene previsto brindar su discurso ante la Asamblea General el martes, cerca de las 14.45 (hora argentina). En paralelo, la Cancillería trabaja en la organización de una reunión bilateral con Trump, con la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas como uno de los temas que podría formar parte de la agenda.

Además de su participación en la ONU, Milei tendrá otras actividades durante su estadía en Estados Unidos. Entre ellas figura su participación en un foro libertario de seguridad organizado por la Fundación Federalismo y Libertad junto con el International Republican Institute (IRI), donde está previsto que exponga sobre valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica.

La visita se extenderá durante buena parte de la semana y se producirá en medio de la tensión discursiva entre Argentina y el Reino Unido por la cuestión Malvinas. La agenda presidencial también estará atravesada por los contactos con referentes políticos y económicos de Estados Unidos, mientras el Gobierno busca profundizar sus vínculos internacionales.