Temperley recibe a Almagro: Nicolás Domingo define el equipo para un partido clave

El Gasolero se prepara para recibir este sábado al Tricolor por la fecha 30 de la Primera Nacional. Nicolás Domingo deberá realizar varios cambios obligados para armar el equipo.

El Gasolero se prepara para recibir este sábado al Tricolor por la fecha 30 de la Primera Nacional. Nicolás Domingo deberá realizar varios cambios obligados para armar el equipo.

Temperley ya tiene todo listo para volver a jugar en el Alfredo Beranger. Este sábado, desde las 16, el Gasolero recibirá a Almagro por la fecha 30 de la Primera Nacional, en un encuentro en el que Nicolás Domingo deberá rearmar la formación debido a varias bajas.

El conjunto de Turdera viene de igualar 0-0 ante Patronato y buscará reencontrarse con el triunfo ante un Almagro que llegará al Beranger para disputar una nueva jornada del campeonato. Con el partido a la vuelta de la esquina, el entrenador celeste analiza las distintas alternativas para definir el once inicial.

Las bajas de Temperley y los reemplazantes que analiza Domingo

Domingo no podrá contar con Lorenzo Monti, Franco Díaz, Pedro Souto y Marcos Echeverría. Monti llegó al límite de tarjetas amarillas, mientras que Díaz fue expulsado en el último encuentro. Souto, en tanto, salió lesionado durante el partido ante Patronato y Echeverría deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas.

Ante este escenario, el entrenador recuperará a Gerónimo Tomasetti, quien cumplió su fecha de suspensión y aparece como una de las opciones para reemplazar a Díaz en el mediocampo. Para cubrir la ausencia de Monti, Matías Calzón es una de las alternativas que analiza el cuerpo técnico.

En el sector ofensivo también habrá que esperar definiciones. Alejandro Melo y Fernando Brandán aparecen entre las opciones para ocupar el lugar de Souto, mientras que Nicolás Domingo también sigue de cerca la evolución de Gabriel Hauche.

El delantero arrastra una distensión en el sóleo y se perdió los últimos tres partidos. Su presencia ante Almagro todavía está en duda y será uno de los puntos a resolver antes del encuentro. Temperley buscará aprovechar la localía y sumar tres puntos importantes en esta nueva presentación ante su gente.