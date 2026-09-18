El desempleo subió al 7,9% y así quedó el mapa por provincia

La tasa de desocupación aumentó durante el segundo trimestre de 2026 y alcanzó su nivel más alto desde 2021. Buenos Aires registró una de las tasas más elevadas entre las principales jurisdicciones.

La tasa de desocupación aumentó durante el segundo trimestre de 2026 y alcanzó su nivel más alto desde 2021. Buenos Aires registró una de las tasas más elevadas entre las principales jurisdicciones.

El desempleo en Argentina subió al 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La cifra representa un incremento de 0,1 puntos porcentuales respecto del primer trimestre y de 0,3 puntos en comparación con el mismo período de 2025.

El informe también mostró un aumento de la tasa de empleo, que llegó al 45%, aunque con diferencias en su composición. Mientras el empleo formal cayó 0,2 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior, el informal aumentó 0,4 puntos. En términos interanuales, la informalidad se incrementó un punto porcentual.

El desempleo por región

Por regiones, la desocupación alcanzó el 8,2% en el Gran Buenos Aires, el 9,7% en la región Pampeana, el 7% en el Noreste, el 5,9% en Cuyo, el 4,3% en el Noroeste y el 6,3% en la Patagonia. Entre los aglomerados urbanos de 500.000 habitantes o más, la tasa fue del 8,3%.

El desempleo también presentó fuertes diferencias según la edad y el género. Las mujeres de entre 14 y 29 años registraron la tasa más elevada, con un 17,1%, mientras que entre los varones de esa edad alcanzó el 14,1%. Para las personas de entre 30 y 64 años, la tasa fue de 6,1% entre las mujeres y de 5,5% entre los varones.