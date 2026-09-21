Sin clases en los niveles secundario y superior

Este lunes se celebra el Día del Estudiante, por lo que quienes cursan en estos niveles no tienen clases.

Este lunes se celebra el Día del Estudiante, por lo que quienes cursan en estos niveles no tienen clases.

Los estudiantes de los niveles secundario y superior de la provincia de Buenos Aires tienen un nuevo día de descanso, ya que hay asueto este lunes 21 de septiembre por el Día del Estudiante. ¿Por qué se festeja?

El asueto aplica para los niveles Secundario y Superior. Vale aclarar que no es un feriado, por lo que la administración pública, bancos y comercios funcionan con normalidad.

El Día del Estudiante se celebra cada 21 de septiembre en conmemoración de la llegada de los restos de Domingo Faustino Sarmiento a la Argentina en 1888, tras su muerte en Paraguay.

En 1902 Salvador Debenedetti tenía 18 años, recién había ingresado a la carrera de Filosofía y Letras, y era el presidente del Centro de Estudiantes de la facultad. Desde ese lugar propuso celebrar el Día del Estudiante y eligió como fecha el 21 de septiembre.