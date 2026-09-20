Talleres de Escalada empató con Villa San Carlos y dejó pasar una chance clave

El Tallarín igualó 0-0 en Berisso por la fecha 36 de la Primera B y quedó tercero, detrás de Arsenal de Sarandí y Excursionistas. El equipo de Lucas Licht no pudo aprovechar sus situaciones y perdió terreno en la pelea por el campeonato.

El Tallarín igualó 0-0 en Berisso por la fecha 36 de la Primera B y quedó tercero, detrás de Arsenal de Sarandí y Excursionistas. El equipo de Lucas Licht no pudo aprovechar sus situaciones y perdió terreno en la pelea por el campeonato.

Talleres de Escalada no pudo pasar del empate 0-0 ante Villa San Carlos y dejó pasar una oportunidad importante para acercarse a los primeros puestos de la Primera B. El conjunto dirigido por Lucas Licht no encontró la precisión necesaria en Berisso y, con este resultado, quedó tercero en la tabla, por detrás de Arsenal de Sarandí y Excursionistas.

Desde el comienzo, el encuentro fue trabado y con poco juego asociado. Talleres intentó asumir el protagonismo, pero se encontró con un Villa San Carlos bien parado en defensa y dispuesto a aprovechar los espacios de contragolpe. Federico Martínez tuvo una de las situaciones más claras de la primera parte, aunque no pudo ganar el mano a mano con el arquero local.

En el complemento, Licht movió el banco en busca de mayor profundidad, pero el Tallarín siguió sin encontrar los caminos para quebrar el cero. Isaías Ciavarelli tuvo una oportunidad inmejorable sobre el tramo final, pero Tomás Akimenco respondió de gran manera para evitar el gol visitante. Además, Matías Samaniego recibió la quinta amarilla y no podrá jugar el próximo partido.

Con el empate, Talleres de Escalada llegó a los 64 puntos y quedó tercero, detrás de Arsenal de Sarandí, que suma 66, y Excursionistas, líder con 71. El conjunto de Escalada deberá recuperarse rápidamente, ya que en la próxima fecha recibirá a San Martín de Burzaco, en un partido en el que volverá a buscar un triunfo para mantenerse en la pelea por el campeonato.