¿Cómo estará el tiempo en el Día de la Primavera?

Si bien el festejo es hoy, 21 de septiembre, el equinoccio de primavera será el miércoles. Rige un alerta amarillo. El pronóstico.

Si bien el festejo es hoy, 21 de septiembre, el equinoccio de primavera será el miércoles. Rige un alerta amarillo. El pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo se presentará el tiempo este lunes, 21 de septiembre, en la zona sur del Conurbano. Se celebra el Día de la Primavera, aunque en esta ocasión el equinoccio será el miércoles.

Este lunes se presenta con cielo parcialmente nublado y ventoso, mientras que la temperatura se moverá entre los 12 y los 17 grados. Además, el organismo emitió un alerta amarillo que rige para esta mañana y tarde.

“El área será afectada por vientos del sector oeste rotando al sudoeste, con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, precisó el Servicio Meteorológico en su advertencia, que rige para Almirante Brown, Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, entre otros distritos.

Por otro lado, el martes será la jornada más fría de la semana, ya que se anuncia una mínima de apenas 5 grados y la máxima no superará los 13. Cielo parcialmente para este día y el miércoles (arranca la primavera), jornada en la cual se repite la mínima, pero la máxima empieza a repuntar y llegará a los 18 grados.

Tras el comienzo de la primavera, la temperatura se ubica en los números esperados. El jueves, la marca térmica será de 22 grados, mientras que asciende a 25 el viernes, último de septiembre, en la zona sur del Conurbano. Cielo algo nublado.