Copa Davis: Cerúndolo cerró la serie y Argentina le ganó 3-1 a Turquía

El bonaerense venció 6-1 y 6-0 a Mert Alkaya en apenas 48 minutos y le dio al equipo argentino el tercer punto de la serie en el Ruca Che de Neuquén. Con el triunfo, Argentina aseguró su presencia en los Qualifiers 2027.

El bonaerense venció 6-1 y 6-0 a Mert Alkaya en apenas 48 minutos y le dio al equipo argentino el tercer punto de la serie en el Ruca Che de Neuquén. Con el triunfo, Argentina aseguró su presencia en los Qualifiers 2027.

Argentina se impuso 3-1 ante Turquía por la Copa Davis y consiguió la clasificación a los Qualifiers 2027. Después de que el conjunto nacional comenzara la jornada con ventaja de 2-0, Francisco Cerúndolo volvió a salir a la cancha y definió la serie con una contundente victoria sobre Mert Alkaya.

El bonaerense, de 28 años, se impuso por 6-1 y 6-0 en apenas 48 minutos y no le dio posibilidades a su rival. De esta manera, Cerúndolo consiguió los dos puntos individuales de la serie, ya que el sábado había derrotado a Yanki Erel por 6-0 y 6-4.

El dobles estiró la definición

La serie había quedado 2-0 para Argentina tras los triunfos de Cerúndolo y Thiago Tirante, pero el conjunto turco consiguió descontar en el dobles. Guido Andreozzi y Andrés Molteni perdieron 6-4 y 6-4 ante Arda Azkara y Yanki Erel, por lo que fue necesario disputar el cuarto punto.

Con la victoria de Cerúndolo, el equipo capitaneado por Javier Frana aseguró su permanencia en el Grupo Mundial y volverá a disputar los Qualifiers en febrero de 2027. Además, el triunfo ante Turquía significó la serie número 100 ganada por Argentina en la historia de la Copa Davis.