Se termina la SEJU: participan 700 estudiantes

Este lunes se realizará la fiesta de la primavera y la clausura de la edición 54 de la SEJU.

Este lunes se realizará la fiesta de la primavera y la clausura de la edición 54 de la SEJU.

La SEJU (Semana de la Juventud), que este año reúne a más de 700 estudiantes secundarios de distintas instituciones de la Región, llega a su fin. Tras el desfile de carrozas del domingo, se viene el baile de la primavera y la clausura.

“¿Qué refugio construyen tus manos?”, fue el lema de la edición 54 de la SEJU. Este fin de semana se realizaron los “Videoclips” y el gran desfile de carrozas, que se adelantó por el anuncio de tormentas en la zona.

La plaza San Martín de Turdera, ubicada frente a la Iglesia San Pablo, fue epicentro del tradicional desfile. Las tribus (45 este año) mostraron con orgullo las producciones que realizaron durante los días previos, mientras miles de vecinos disfrutaban de la jornada. Terminño y se largó a llover.

La Fiesta de la Primavera y el cierre, en tanto, serán el lunes (los estudiantes no tienen clases por el Día del Estudiante).

La historia de la SEJU se remonta a 1973, cuando la actividad surgió por iniciativa de los padres Juancho Hernando y Sergio Schawb, y no se detuvo ni con la pandemia. Se convirtió en una tradición porque los jóvenes tomaron como propia esta idea y cada año buscan superar los festejos del año anterior.