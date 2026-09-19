¿Cómo estará el tiempo este fin de semana?

Se acerca la primavera, el equinoccio será el 23 de septiembre aunque el festejo será el 21, y la temperatura comienza a mostrarse acorde. El pronóstico para este fin de semana en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un sábado con excelentes condiciones en la Región: el cielo se muestra parcialmente nublado hoy, mientras que la temperatura se moverá entre los 15 y los 24 grados.

Asimismo, la marca térmica asciende a 25 grados el domingo (mínima de 14). La mala noticia es que si bien la jornada comenzaría con cielo mayormente nublado, se esperan tormentas fuertes por la tarde, pero ceden su intensidad por la noche.

El lunes, Día del Estudiante y de la Primavera (aunque la estación comience el 23), será una jornada con cielo parcialmente nublado y muy ventoso en la segunda mitad. La temperatura mínima anunciada es de 12 grados y la máxima es de 19.