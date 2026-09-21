Se viene la Feria del Libro de Almirante Brown

Llega la décima edición de la Feria del Libro de Almirante Brown se realizará entre el 6 y el 11 de octubre. Contará con la presencia de reconocidos autores, como Claudia Piñeiro y Felipe Pigna.

Llega la décima edición de la Feria del Libro de Almirante Brown se realizará entre el 6 y el 11 de octubre. Contará con la presencia de reconocidos autores, como Claudia Piñeiro y Felipe Pigna.

El Municipio de Almirante Brown anunció que la 10° edición de la Feria del Libro de Almirante Brown (FILAB) se llevará adelante del 6 al 11 de octubre en la Plaza Brown, bajo el lema “Más libros, más memoria”.

Contará con la presencia de reconocidos autores y referentes como Claudia Piñeiro, Martín Kohan, Felipe Pigna, Víctor Hugo Morales y Alejandro Dolina, además de presentaciones de libros, charlas, espectáculos y un cierre musical a cargo de Virus.

Incluirá también la presentación de libros de autores locales, nacionales e internacionales, encuentros con escritores, charlas, talleres y distintas propuestas culturales y artísticas. Actividades libres y gratuitas, tanto para vecinos como para contingentes escolares.

En este sentido, durante los seis días, la feria contará con tres auditorios, uno de ellos especialmente destinado a autores locales, además de un espacio para primera infancia y otro espacio distendido, donde se distribuirán kits sensoriales.

Asimismo, habrá un espacio destinado a stands institucionales, con la presencia de organismos de la Provincia de Buenos Aires como el Instituto Cultural, la Dirección General de Cultura y Educación y Ediciones Bonaerenses, además de la UNaB, y Abuelas de Plaza de Mayo.

Al igual que en ediciones anteriores, la feria tendrá también un espacio dedicado al Museo de Malvinas, otro destinado a Ciencia y Tecnología y dos sectores especialmente preparados para los 60 stands de libreros que participarán de esta edición.

Otro de los espacios será el sector de streaming, que contará con la participación de Radio Provincia, la radio de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda y las radios municipales ALT y Aula Abierta.

Cabe destacar además que en esta edición participarán la República de Italia, la República del Paraguay y la República de Irlanda, junto con universidades e instituciones de educación superior.