Nueva revisión del FMI, sin la presencia de Caputo

Comienza una nueva misión del FMI para realizar la tercera revisión del programa acordado con el gobierno de Javier Milei.

Comienza una nueva misión del FMI para realizar la tercera revisión del programa acordado con el gobierno de Javier Milei.

Comienza este lunes la visita al país de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para llevar adelante la tercera revisión del programa vigente con el Gobierno, que si es aprobada destrabará un desembolso de US$900 millones.

No contará con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, que viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de las reuniones de la Organización de Naciones Unidas (ONU). La misión será encabezada por Joyce Wong, jefa de misión del FMI para la Argentina.

Una vez finalizados los encuentros en Buenos Aires, el Directorio Ejecutivo del organismo también deberá dar el visto bueno. En caso de aprobarse la revisión en ambas instancias, el FMI avanzaría con un nuevo desembolso de aproximadamente US$900 millones.

En paralelo a la llegada de la delegación técnica, el país enfrenta el viernes 25 de septiembre un vencimiento con el FMI por US$803 millones. Después quedarán un pago por US$840 millones para principios de noviembre y otro de US$344 millones para diciembre.

En la revisión se analizará el cumplimiento de las metas por parte de la administración Milei. En el plano cambiario, frente a la pauta anual de compra de divisas establecida en US$10.000 millones, el Banco Central (BCRA) compró por más de US$14.200 millones.

Las cuentas públicas se presentan como el área de mayor complicación para las metas del acuerdo. Para 2026, el programa exige un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI). Sin embargo, durante el primer semestre del año el Gobierno obtuvo un 0,6%.

Vale decir que las autoridades asumieron compromisos durante la segunda revisión, tales como postergar la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) hasta el 1 de noviembre, incrementar la recaudación por impuestos específicos y profundizar la focalización de subsidios al transporte.