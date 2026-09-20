Los Andes sufrió una dura goleada en su visita a Colón de Santa Fé

El Milrayitas perdió 3-0 ante el Sabalero en Santa Fe por la fecha 30 de la Primera Nacional. Alan Bonansea e Ignacio Lago, en dos oportunidades, marcaron los goles. Con la derrota, Los Andes llegó a diez partidos sin ganar.

El Milrayitas perdió 3-0 ante el Sabalero en Santa Fe por la fecha 30 de la Primera Nacional. Alan Bonansea e Ignacio Lago, en dos oportunidades, marcaron los goles. Con la derrota, Los Andes llegó a diez partidos sin ganar.

Los Andes perdió 3-0 ante Colón este domingo en el estadio Brigadier General Estanislao López, por la fecha 30 de la Zona A de la Primera Nacional. El equipo dirigido por César Monasterio no pudo sumar y extendió su racha sin triunfos.

El local abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo. Julián Marcioni recibió una falta dentro del área y el árbitro Bryan Ferreyra sancionó penal. Alan Bonansea se hizo cargo de la ejecución y puso el 1-0.

Colón amplió la diferencia sobre el cierre de la primera etapa. A los 40 minutos, Ignacio Lago recibió un pase filtrado y definió por arriba de Sebastián López para marcar el segundo. Dos minutos más tarde, el delantero volvió a convertir con un remate cruzado y estableció el 3-0.

En el complemento, Los Andes buscó el descuento y tuvo algunas oportunidades. Franco Rodríguez exigió a Tomás Giménez con un tiro libre y Brian Leizza también estuvo cerca con un cabezazo, pero el arquero local respondió en ambas ocasiones. El resultado no se modificó y el Milrayitas cerró la jornada con diez partidos consecutivos sin victorias. Con 37 puntos, continúa en la novena posición de la Zona A, a dos unidades de los puestos de Reducido.