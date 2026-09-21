El Papa León XIV llega a Almirante Brown: los detalles de una jornada histórica

Tras la confirmación oficial de la visita del Papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, el Municipio de Almirante Brown comenzó a definir aspectos en la organización de la jornada histórica que se producirá el próximo lunes 9 de noviembre.

En ese marco se desarrolló una reunión de trabajo en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco donde el vicepresidente de la Legislatura bonaerense, Mariano Cascallares, junto al intendente interino, Juan Fabiani, la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el titular del Concejo Deliberante Nicolás Jawtuschenko mantuvieron un encuentro con los equipos de las distintas áreas municipales para continuar definiendo detalles de los preparativos de la visita del Santo Padre, prevista para las 9.15 , según el cronograma oficial dado a conocer en las últimas horas.

En este sentido, se repasaron cuestiones vinculadas con los controles viales que se realizarán y el recorrido que efectuará el pontífice a lo largo de la avenida Monteverde desde su ingreso al distrito, en el límite con Malvinas Argentinas, hasta Claypole, incluyendo diversos puntos como el Viaducto Papa Francisco y la Rotonda El Vapor.

También se unificaron criterios vinculados con la seguridad y la organización general de la jornada, además de avanzar en distintos aspectos logísticos relacionados con la comunicación y todo lo referido al desarrollo de la visita del Sumo Pontífice.

En este marco, los equipos municipales continúan trabajando sobre los distintos aspectos que permitirán acompañar el operativo y garantizar el normal desarrollo de una jornada histórica para el distrito y que tendrá como punto central la visita del Papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, institución que brinda atención y acompañamiento a personas con discapacidad.