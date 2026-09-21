Presentan una ley de playas accesibles para personas con discapacidad

El diputado bonaerense Juan Malpeli, presentó un proyecto de ley que tiene por objeto establecer la obligatoriedad de contar con infraestructura de accesibilidad universal y dispositivos de asistencia para el ingreso a la arena y al agua en todos los balnearios turísticos que exploten unidades en las costas marítimas de la provincia.

En ese sentido, la inicativa del legislador exhorta a los balnearios públicos y privados a garantizar como mínimo un dispositivo de silla anfibia y pasarelas accesibles, que conecten la línea de ingreso con la zona de la orilla, para permitir el tránsito seguro de sillas de ruedas.

“Si bien diversos municipios y algunos balnearios privados han implementado de forma aislada iniciativas de ‘playas accesibles’, la falta de un marco legal provincial genera disparidad de derechos según el distrito que se trate. Resulta imperioso institucionalizar la obligatoriedad de estos elementos”, enfatizó Malpeli.

Es preciso señalar que, municipios como General Pueyrredón, Monte Hermoso y el Partido de La Costa ya cuentan con los denominados puntos accesibles en varias playas de los distritos. “Resulta imperioso institucionalizar la obligatoriedad de estos elementos para que la inclusión sea una política pública consolidada”, subrayó el legislador.

Según plantea el proyecto, los préstamos de sillas anfibias deberá ser “de carácter graturito para el usuario que lo requiera” y los concesionarios o administradores de los balnearios deberán asegurar que el personal afectado a la atención de playa reciba pautas básicas de asistencia y trato adecuado para el ingreso de las personas con movilidad reducida al agua.

Asimismo, la iniciativa establece sanciones para los permisionarios y/o titulares de los balnearios que no cumplan con esos requisitos, con multas pecunarias que van desde una hasta 1.000 salarios básicos de la administración pública provincial.

“La incorporación obligatoria de sillas anfibias y senderos modulares no representa una inversión desmedida para los consesionarios de playa, sino un salto cualitativo hacia un modelo de turismo sostenible”, concluyó.

Es preciso mencionar que, el Senado bonaerense otorgó media sanción en 2024 a un proyecto de similares carácterísticas impulsado desde el PRO y el radicalismo. No obstante, el texto para regular las condiciones de prestación de los servicios en las playas bonaerenses para “garantizar la plena accesibilidad” de las personas con discapacidad no tuvo tratamiento en la Cámara baja y quedó archivado.