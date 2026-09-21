Lanús recibe a Estudiantes en el cierre de la fecha 10

Lanús y Estudiantes se enfrentan este lunes desde las 21:15, en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El partido será televisado por ESPN Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez y el VAR estará a cargo de Sebastián Bresba.

El Granate atraviesa un buen momento en el campeonato y consiguió dos victorias consecutivas. Primero derrotó 1-0 a Defensa y Justicia y luego goleó 3-0 a Deportivo Riestra.

Con esos resultados llegó a 13 puntos y volvió a ubicarse en puestos de clasificación a los playoffs de la Zona A. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino intentará aprovechar la localía para conseguir su tercera victoria seguida.

Por su parte, el Pincha llega con el envión de haber conseguido la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo de Alexander Medina eliminó a Corinthians después de vencerlo 1-0 en San Pablo y cerrar la serie con un 2-1 global.

Por el Clausura, Estudiantes viene de derrotar 2-1 a Platense y buscará sumar nuevamente para mejorar su posición en la Zona A.

Lanús vs. Estudiantes

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Franco Watson, Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Tomás Palacios, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Fabricio Pérez, Brian Aguirre, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.