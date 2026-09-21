Almirante Brown: intentó quemar viva a su expareja y atacó a machetazos a su excuñada

Un brutal intento de femicidio sacudió a la localidad de Glew, partido de Almirante Brown, cuando un joven de 24 años intentó asesinar a su exmujer prendiéndola fuego y atacó con un machete a la hermana de la víctima. El atacante ya se encuentra detenido y a disposición de la Justicia.

El episodio tuvo lugar el pasado 14 de septiembre en una vivienda ubicada en Constantino Gaito al 3800, cerca de la intersección con Eduardo Gutiérrez. De acuerdo con la investigación, la víctima de 21 años se presentó en el domicilio acompañada de su hermana y sus dos hijos menores de edad con el único objetivo de retirar sus pertenencias personales.

En la propiedad se encontraba su exmarido junto a otros dos individuos. En ese contexto, se desató una fuerte discusión que rápidamente escaló hacia la violencia física. El agresor comenzó a golpear a su expareja y, en su nivel de mayor violencia, la roció con un líquido combustible con la clara intención de prenderla fuego. Durante el violento episodio, el hombre también intentó agredir a machetazos a la hermana de la joven, quien intentaba auxiliarla.

Tras el ataque, efectivos policiales de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) del distrito y de la D.D.I. local desplegaron un rápido operativo en la zona. El sospechoso fue localizado y capturado a pocas cuadras de la vivienda, en la esquina de Constantino Gaito y Victoria Antier.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional N° 12, especializada en Violencia Familiar y de Género de Lomas de Zamora. La causa fue caratulada preventivamente como “Homicidio cometido por un hombre hacia una mujer con la que mantuvo una relación de pareja mediando violencia de género en grado de tentativa, en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por ser cometida en perjuicio de la persona conviviente”.