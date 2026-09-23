ANSES confirmó el aumento de las jubilaciones en octubre

El aumento del 1,66 por ciento en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares fue oficializado este miércoles.

El aumento del 1,66 por ciento en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares fue oficializado este miércoles.

Una nueva actualización de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH) que regirá desde octubre fue dada a conocer este miércoles por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La ANSES fijó los nuevos valores del sistema previsional, con un incremento del 1,66%, ajuste que se calculó a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con el citado incremento, el haber mínimo garantizado en octubre será de $435.748,51, mientras que el máximo alcanzará los $2.932.174,85, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $348.598,81 y también se modificará el valor de la Prestación Básica Universal (PBU), que quedará establecido en $199.335,05.

Además, la resolución incluye cambios en las remuneraciones imponibles, que inciden sobre los aportes al sistema de seguridad social y, desde el período devengado de octubre, la base mínima será de $146.759,98, mientras que la máxima ascenderá a $4.769.631,49.

En tanto, estableció los índices para actualizar las remuneraciones que se utilizan en el cálculo de nuevas jubilaciones en una disposición que alcanza a quienes cesen en actividad desde el 30 de septiembre y a quienes, bajo el régimen de compatibilidad previsto por la ley, continúen trabajando y soliciten la prestación desde el 1° de octubre.