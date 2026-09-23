Kicillof se reunió con fondos de inversión y empresarios en EE.UU.

El gobernador protagoniza una nutrida agenda en Estados Unidos. "Seguimos trabajando para defender los intereses de nuestra provincia", aseguró Axel Kicillof.

El gobernador protagoniza una nutrida agenda en Estados Unidos. "Seguimos trabajando para defender los intereses de nuestra provincia", aseguró Axel Kicillof.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con fondos de inversión, empresarios y participó de una charla sobre el futuro de América Latina en la universidad The New School, donde sostuvo que el presidente argentino “destruye el empleo, los salarios y la industria”.

“Nos reunimos en Nueva York con fondos de inversión internacionales que tienen títulos de nuestra provincia y participaron de la reestructuración de nuestra deuda bonaerense. Un encuentro importante para intercambiar sobre la situación económica de nuestro país”, precisó el mandatario provincial.

En ese sentido, planteó: “Seguimos trabajando para defender los intereses de nuestra provincia con la convicción de que necesitamos una Argentina que vuelva a crecer y generar oportunidades”.

También mantuvo un encuentro con representantes de 20 grandes empresas que están interesadas en las oportunidades de desarrollo productivo, innovación e infraestructura que ofrece la provincia de Buenos Aires.

“Además, conversamos sobre la importancia estratégica de los parques industriales en todo el territorio provincial como motores clave para impulsar el crecimiento regional y la generación de valor agregado”, remarcó.

Charla

Organizado por el Observatorio de América Latina (OLA) de la entidad y bajo el lema “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado”, el evento contó con la presencia de diversos analistas internacionales y especialistas en políticas públicas.

Kicillof remarcó que está “convencido” de que tanto la Argentina como América Latina “tienen nuevas oportunidades en este orden mundial que se está configurando”.

“En el caso de nuestro país, contamos no solo con recursos naturales, sino también con un sistema científico y de innovación con un enorme potencial, capacidades productivas y una fuerte tradición industrial. Lamentablemente, todo esto no está siendo aprovechado porque las políticas de Milei están en las antípodas de nuestras necesidades de desarrollo: mientras entrega nuestros recursos estratégicos, destruye el empleo, los salarios y la industria nacional”, sentenció Kicillof.

“Necesitamos más que nunca avanzar en una verdadera integración regional para conformar un bloque que nos permita insertarnos en este nuevo orden global”, finalizó.

La jornada contó la presencia del co-director del Centro de Investigación Económica y sobre Políticas (CEPR), Mark Weisbrot; la co-presidenta del Foro Mundial para una Nueva Economía (GFNE), Adriana Abdenur; la presidenta y directora ejecutiva del Centro de Política Internacional (CIP), Nancy Okail; y el profesor y exdecano de The New School William Milberg; entre otros.

Posteriormente a la charla, Kicillof mantuvo una reunión con el vicerrector adjunto de The New School, Christoph Cox; y los co-directores de OLA, Michael Cohen y Margarita Gutman.