Confirmaron el procesamiento de Spagnuolo

En el marco de la Causa ANDIS, la Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento del ex titular del organismo Diego Spagnuolo y otras 18 personas.

En el marco de la Causa ANDIS, la Cámara de Apelaciones confirmó el procesamiento del ex titular del organismo Diego Spagnuolo y otras 18 personas.

La Justicia confirmó el procesamiento al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, en el marco de la causa que investiga presuntas coimas en la compra de medicamentos.

La medida fue adoptada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones.

Además de Spagnuolo, también fueron procesadas otras 18 personas, a quienes se las acusa de haber conformado una presunta asociación ilícita.

Por otro lado, la Cámara Federal rechazó un planteo realizado por la defensa de otro de los imputados que pedía anular la causa, ya que cuestionaba si los audios que dieron inicio a la investigación fueron conseguidos de forma lícita.

Los procesamientos habían sido dictados por el juez Sebastián Casanello en febrero de este año. La causa se encuentra ahora en manos del juez Ariel Lijo, actual subrogante del Juzgado Federal N°11.