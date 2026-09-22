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Arranque muy frío en el Conurbano: sensación térmica bajo cero

Sensación térmica de 0.9 grados bajo cero en la zona sur del Conurbano. El pronóstico para hoy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el arranque de este martes es con una sensación térmica de 0.9 bajo cero. Comienza, desde hoy y hasta el viernes, un ascenso de la temperatura en la zona sur del Conurbano.

En rigor, la temperatura se moverá entre los 3 y los 13 grados, en el marco de una jornada con cielo parcialmente nublado, que será el común denominador de la semana.

El miércoles (cuando se produce el equinoccio de primavera), asimismo, la temperatura mínima será de apenas 4 pero la máxima llega a los 18; el jueves, la temperatura se moverá entre los 10 y los 22; mientras que el viernes la marca térmica llegaría a los 25 en la zona sur del Conurbano.

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