La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja 25 firmas de medicamentos por irregularidades en sus registros al tener la autorización vencida y no poseer el trámite de renovación.
La medida se dio a conocer este miércoles a través de la Disposición 5866/2026 publicada en el Boletín Oficial. Se resolvió dar de baja 25 firmas de medicamentos inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), debido a que se encontraban vencidos.
De acuerdo a la explicación, la autorización para elaborar y comercializar una especialidad medicinal tiene una vigencia de cinco años a contar desde la fecha del certificado autorizante de acuerdo con lo establecido por el artículo 7° de la Ley de Medicamentos N° 16.463.
Ahora, los titulares y/o representantes de los medicamentos inscriptos en el REM deben solicitar la reinscripción dentro de los treinta días anteriores a su vencimiento, algo que no ocurrió en estos casos. Mientras regularizan los trámites, se notificó que las empresas no podrán producir ni comercializar los productos afectados.
Las firmas
- CSL Behring S.A.
- CSL Behring S.A. Lafedar S.A.
- Lafedar S.A.
- Lafedar S.A.
- Lafedar S.A.
- Lafedar S.A.
- Microsules Argentina S.A.
- Aspen Argentina S.A.
- Lavimar S.A.
- Laboratorio Internacional Argentino S.A.
- Laboratorio Internacional Argentino S.A.
- Laboratorio Internacional Argentino S.A.
- Laboratorio Internacional Argentino S.A.
- Laboratorio Internacional Argentino S.A.
- Savant Pharm S.A. Laboratorios Monserrat y Eclair S.A.
- Takeda S.A.
- Megalabs Argentina S.A.U.
- Eurofar S.R.L.
- Monte Verde S.A.
- Tecnonuclear S.A.
- Terumo BCT Latin America S.A.
- Terumo BCT Latin America S.A.
- Laboratorio Elea Phoenix S.A.