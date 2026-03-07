Impactante incendio en una fábrica abandonada de Llavallol

Se trata del predio que alguna vez fue ocupado por la cervecería Bieckert. Máxima tensión porque hay instituciones educativas, sociales y deportivas en las inmediaciones.

Un impactante incendio se desató este sábado en una fábrica abandonada de Lomas de Zamora. Se trata del predio en el que alguna vez funcionó la cervecería Bieckert, en Llavallol, de acuerdo al reporte de vecinos.

Varias dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora acudieron para controlar y sofocar las llamas.

Se viven momentos de máxima tensión debido a las grandes dimensiones del predio y que en las inmediaciones funcionan instituciones educativas, sociales y deportivas.

También hay un taller de Trenes Argentinos a escasos metros y se trata de una calzada, avenida Antártida Argentina, sumamente transitada.