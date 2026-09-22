Entradas para la Selección argentina: cambiaron la fecha de venta para los amistosos en el Monumental

La AFA reprogramó para el jueves 24 de septiembre, desde las 18, la venta de entradas para los amistosos ante Burkina Faso y Benín. Los precios van desde $90.000 hasta $480.000, según la ubicación.

La AFA reprogramó para el jueves 24 de septiembre, desde las 18, la venta de entradas para los amistosos ante Burkina Faso y Benín. Los precios van desde $90.000 hasta $480.000, según la ubicación.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el cambio de fecha para la venta de las entradas de la Selección argentina para los dos últimos amistosos internacionales de la fecha FIFA. La comercialización de las localidades para los encuentros que se disputarán en el estadio Monumental fue reprogramada para el jueves 24 de septiembre, desde las 18.

Originalmente, la AFA había establecido que las entradas podían adquirirse este martes 22 de septiembre a partir de las 18. Los partidos en el Monumental serán ante Burkina Faso, el sábado 3 de octubre, y Benín, el martes 6 de octubre.

La fecha FIFA tendrá además un condimento especial por tratarse de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, luego de 21 años representando al combinado nacional. El último de los amistosos, frente a Benín, se disputará en el Monumental el martes 6 de octubre.

En cuanto a los valores, las populares para mayores costarán $90.000 y las de menores $29.000. Las tribunas altas Omar Sívori y Centenario tendrán un precio de $180.000; las bandejas medias de esos sectores y las plateas altas San Martín y Belgrano costarán $320.000. Por su parte, las plateas bajas San Martín y Belgrano tendrán un valor de $450.000, mientras que las bandejas medias de esas tribunas serán las más caras, con localidades a $480.000.