Confirmado: el 9 de noviembre será feriado por la visita del Papa

Además de este feriado nacional, el Gobierno precisó que también habrá asueto los días 10 y 11 pero solamente en la ciudades que visite: Córdoba y Luján.

Además de este feriado nacional, el Gobierno precisó que también habrá asueto los días 10 y 11 pero solamente en la ciudades que visite: Córdoba y Luján.

El Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional a raíz de la visita del Papa León XIV a la Argentina, mientras que el 10 y 11 serán feriados también, pero solo en las ciudades que visitará, es decir, Córdoba y Luján.

La decisión se tomó ayer en una reunión que encabezó la secretaria de Presidencia, Karina Milei, en el Ministerio de Seguridad junto con la líder de esa cartera, Alejandra Monteoliva.

“Hemos definido frente a la situación de los días feriados para la visita papal. El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones en feriados limitados a las jurisdicciones específicas”, explicó Monteoliva.

Vale señalar que la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) brindó una conferencia de prensa sobre la visita del Papa León XIV al país, en noviembre próximo, y pidió “evitar” poner al Sumo Pontífice “en uno u otro lado de la grieta”.