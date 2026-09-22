La Justicia confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo en la causa por coimas en ANDIS

La Justicia ratificó el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en el expediente que investiga presuntas coimas y retornos vinculados con contrataciones del organismo.

La Justicia ratificó el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en el expediente que investiga presuntas coimas y retornos vinculados con contrataciones del organismo.

La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La decisión mantiene al exfuncionario como uno de los principales involucrados en el expediente judicial.

La investigación se inició a partir de los audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se mencionaban presuntos pedidos de retornos y maniobras vinculadas con contrataciones dentro del organismo. A partir de ese material, la Justicia comenzó a investigar posibles hechos de corrupción y el eventual direccionamiento de negocios.

La causa continúa bajo investigación y busca determinar las responsabilidades de los distintos involucrados, además de establecer el alcance de las presuntas maniobras dentro de ANDIS. En las últimas semanas, el expediente sumó nuevas medidas y declaraciones testimoniales mientras la Justicia avanza con el análisis de la documentación y otros elementos incorporados al caso.