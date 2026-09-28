Milei negó la recesión, habló de “consumo histórico” y la creación de trabajo

Ya pensando en las elecciones, el presidente Javier Milei aseguró que el 70% de la población acompaña su gestión y destacó algunos hechos.

Ya pensando en las elecciones, el presidente Javier Milei aseguró que el 70% de la población acompaña su gestión y destacó algunos hechos.

Ya pensando en lo que será la campaña para las elecciones de 2027, el presidente Javier Milei afirmó que en la Argentina “no hay recesión”, destacó algunos hechos de su gestión y confió en que la población lo acompañará en las urnas.

En una entrevista con LN+, negó que en Argentina haya recesión sino que lo que se vive actualmente es “una desaceleración del ritmo de expansión”. “Quienes critican el rumbo económico están repitiendo la fórmula de tratar de meter el terror en la gente para que se frene la actividad económica”, dijo.

Reelección

“Confío en los argentinos, y sé que el 70 % no quiere volver a eso”, afirmó en alusión al peronismo, ya pensando en las elecciones de 2027.

Reconoció que existe dolarización de carteras y que el riesgo país volvió a superar los 600 puntos, pero atribuyó esas tensiones principalmente a la incertidumbre sobre el rumbo político que podría adoptar la Argentina después de las próximas elecciones presidenciales.

“Esto es una oportunidad maravillosa”, afirmó el Presidente, quien volvió a plantear que los comicios de 2027 enfrentarán dos modelos económicos diferentes y manifestó su confianza en la continuidad del programa que lleva adelante su Gobierno.

Destacó su gestión

El mandatario aseguró que se crearon más de 500.000 puestos de trabajo y atribuyó el aumento de la informalidad laboral a un cambio en las modalidades de contratación iniciado durante la pandemia. “El consumo está en máximo histórico, lo que está cambiando es la modalidad de consumo”, afirmó.

El mandatario rechazó, además, que el retroceso de la actividad deba llevar al Gobierno a modificar su programa económico y defendió la apertura de la economía y la eliminación de protecciones sectoriales. Y planteó que parte de la contracción responde a sectores que antes estaban protegidos.