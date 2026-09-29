Adorni bajo la lupa: buscan reconstruir la situación patrimonial

El fiscal solicitó información a ARCA, ANSES y al DNRPA. Buscan reconstruir la situación patrimonial del matrimonio desde que cumplieron la mayoría de edad.

El fiscal solicitó información a ARCA, ANSES y al DNRPA. Buscan reconstruir la situación patrimonial del matrimonio desde que cumplieron la mayoría de edad.

El fiscal Gerardo Pollicita pidió una nueva batería de medidas de pruebas en la causa que investiga al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. El objetivo es “reconstruir su situación patrimonial” y de su esposa, Bettina Angeletti, desde la mayoría de edad.

Luego de que el exfuncionario de Javier Milei entregara la documentación solicitada para responder a las 20 dudas que surgieron de la investigación, el fiscal pone el foco en las operaciones con bitcoins y busca reconstruir su situación patrimonial.

“Considerando que, entre las explicaciones brindadas por la defensa, se atribuyó el capital aplicado a partir del año 2014 a un ahorro familiar formado con anterioridad a partir de la actividad profesional de ambos cónyuges, corresponde reconstruir la situación patrimonial y los ingresos”, dice el escrito.

Solicitó al juez federal Ariel Lijo que ordene el levantamiento del secreto fiscal. En el caso de Adorni, desde el 28 de febrero de 1998 y el 31 de diciembre de 2011; mientras que el de Angeletti desde el 10 de octubre de 2000.

Con respecto a las operaciones con bitcoin, que según Adorni justificarían los US$ 591.544,61 en efectivo que no había declarado previamente y parte de los gastos que quedaron bajo la lupa, busca determinar si las ocho billeteras que mencionó en su explicación pertenecen efectivamente a él.

Junto con el escrito que presentó la semana pasada, la defensa entregó un sobre cerrado y lacrado con las claves privadas de acceso a estas direcciones “para ser abierto única y exclusivamente bajo requerimiento judicial expreso”.

Además de la información a ARCA, el fiscal solicitó a la ANSES que remita la historia laboral completa de Adorni y Angeletti y a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) sobre los vehículos que hayan tenido.

A esto, se suma una solicitud para saber si ambos integraron sociedades, asociaciones o fundaciones en calidad de socios, accionistas, miembros de sus órganos de administración o fiscalización, o apoderados.