Retrocede el consumo: 1,1% en agosto

El informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios indica que el Indicador de Consumo cayó en agosto. Tras una leve suba de julio, volvió a terreno negativo.

El informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios indica que el Indicador de Consumo cayó en agosto. Tras una leve suba de julio, volvió a terreno negativo.

El consumo de los hogares en bienes y servicios finales registró en agosto una caída del 1,1% en la comparación interanual y una retracción desestacionalizada del 0,8% respecto de julio, según el Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Así, el indicador volvió a terreno negativo tras el leve repunte observado durante julio, manteniéndose en niveles comparativamente bajos en términos de la historia reciente y ubicándose un 2,1% por debajo del máximo registrado a comienzos de 2025.

En materia de precios, agosto mostró una nueva desaceleración inflacionaria al marcar un incremento mensual del 1,7% (frente al 2,1% de julio) y una variación interanual del 33,5%.

El informe de la CAC destacó, además, la heterogeneidad entre el consumo y la actividad económica general. Mientras que en 2024 ambas variables cayeron a la par y en 2025 acompañaron la recuperación, en 2026 se observan diferencias: en junio, la actividad subió un 2,7% y el consumo retrocedió un 1,2%.

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