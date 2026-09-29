Se esperan chaparrones en el comienza de este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este martes comenzó con chaparrones, que se extenderán durante toda la mañana, y luego empieza una seguidilla de días con idénticas condiciones en la zona sur del Conurbano.
El reporte indica que la temperatura se moverá entre los 15 y los 18 grados hoy, mientras que se registran chaparrones durante las primeras horas para dar paso a un cielo parcialmente nublado a partir de la tarde.
Asimismo, el miércoles (último día de septiembre) se presentará con cielo algo a parcialmente nublado, mientras que la temperatura se moverá entre los 9 y los 18 grados. La misma amplitud térmica se anuncia para jueves (primer día de octubre) y viernes.
En tanto, el sábado comienza -según el reporte matutino de este martes- con tormentas aisladas pero mejora. La mínima anunciada es de 10 y la máxima se ubica en 19. El domingo, la marca térmica vuelve a 18, y el cielo se mostrará parcialmente nublado.