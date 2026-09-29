Se esperan chaparrones en el comienza de este martes

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este martes, día inestable en la zona sur del Conurbano.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este martes, día inestable en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este martes comenzó con chaparrones, que se extenderán durante toda la mañana, y luego empieza una seguidilla de días con idénticas condiciones en la zona sur del Conurbano.

El reporte indica que la temperatura se moverá entre los 15 y los 18 grados hoy, mientras que se registran chaparrones durante las primeras horas para dar paso a un cielo parcialmente nublado a partir de la tarde.

Asimismo, el miércoles (último día de septiembre) se presentará con cielo algo a parcialmente nublado, mientras que la temperatura se moverá entre los 9 y los 18 grados. La misma amplitud térmica se anuncia para jueves (primer día de octubre) y viernes.

En tanto, el sábado comienza -según el reporte matutino de este martes- con tormentas aisladas pero mejora. La mínima anunciada es de 10 y la máxima se ubica en 19. El domingo, la marca térmica vuelve a 18, y el cielo se mostrará parcialmente nublado.