Milei viaja a Francia junto a 13 gobernadores

Junto a gobernadores aliados, el presidente Javier Milei viaja a Francia para el Argentina Week, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

Junto a gobernadores aliados, el presidente Javier Milei viaja a Francia para el Argentina Week, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre.

El presidente Javier Milei participará de una nueva edición de la Argentina Week, que se realizará desde el 30 de septiembre al 2 de octubre en París, Francia. Viajará acompañado de 13 gobernadores aliados.

El evento, denominado Argentina Week, tendrá lugar entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en la capital francesa y será el segundo del año, después del realizado en Nueva York durante marzo pasado.

El encuentro, organizado por la Embajada argentina en Francia, tendrá su jornada inaugural en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este escenario, Milei encabezará la apertura como orador principal, presentado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

Entre los confirmados figuran Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca). También está prevista la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La edición anterior del evento, que aspira a atraer inversiones, también convocó a un puñado de los representantes provinciales que disertaron en mesas temáticas en Nueva York. Se espera que en esta oportunidad también formen parte activa de las actividades de la Argentina Week.