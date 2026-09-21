Finalmente, Adorni presentó un escrito ante la Justicia

La presentación de Manuel Adorni se concretó este martes y es a pedido del fiscal Gerardo Pollicita para justificar su patrimonio.

La presentación de Manuel Adorni se concretó este martes y es a pedido del fiscal Gerardo Pollicita para justificar su patrimonio.

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia un escrito para responder a las dudas del fiscal Gerardo Pollicita y justificar su patrimonio.

El ex funcionario tenía hasta este martes para entregar la documentación solicitada sobre las inconsistencias que surgieron en la investigación, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Son 77 páginas.

El fiscal habia planteado 20 preguntas sobre los interrogantes que surgieron durante la investigación, debido a incongruencias sobre el incremento patrimonial que tuvo desde que asumió en la función pública en diciembre de 2023 hasta su salida en junio de este año.

Durante dicho plazo, Adorni y su pareja Bettina Angeletti tuvieron ingresos de dinero por $229,7 millones, mientras que los gastos del matrimonio fueron de $272,8 millones, una notable diferencia de $43.068.549 que al momento no tuvieron justificación.

A esto se suman otros gastos por unos US$ 402.578,12 relacionados con inmuebles, refacciones y mobiliario y que “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”.