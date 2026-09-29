Ordenaron la internación de Pity Álvarez

La internación, convalidada por la Justicia, será por 90 días. El informe habla de una "cuadro de descompensación psicótica aguda, pérdida de valores preventivos y conductas de riesgo".

La internación, convalidada por la Justicia, será por 90 días. El informe habla de una "cuadro de descompensación psicótica aguda, pérdida de valores preventivos y conductas de riesgo".

La Justicia dispuso la internación del músico Cristian “Pity” Álvarez por 90 días debido a que se lo considera como un riesgo para sí mismo y para terceros. Estaba siendo juzgado por un homicidio.

El Área de Salud Mental de la Clínica Dharma evaluó al músico el pasado 23 de septiembre en el Hospital Tornú y, de acuerdo al análisis, “presenta riesgo cierto e inminente para si y/o terceros”.

“Debido al cuadro de abuso y dependencia de múltiples sustancias psicoactivas, que le condicionan la conducta en forma patológica, generando un cuadro de descompensación psicótica aguda, pérdida de valores preventivos y conductas de riesgo, se evaluó la existencia de criterio de internación psiquiátrica por presentar riesgo cierto e inminente para si y/o terceros”, indica el informe.

El Juzgado Civil N°4 recibió el informe y convalidó la internación de Cristian Gabriel Álvarez Congiú en el Hospital Tornú.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 juzga al músico por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.