Fecha FIFA: La Selección se mide con Bolivia

La Selección Argentina se medirá mañana con Bolivia, en el primer partido de la fecha FIFA, que será especial por la despedida de Lionel Messi.

La Selección Argentina se medirá mañana con Bolivia, en el primer partido de la fecha FIFA, que será especial por la despedida de Lionel Messi.

La Selección Argentina enfrentará mañana a su par de Bolivia, en el que será el primero de los partidos de la fecha FIFA, que será inolvidable por la despedida de Lionel Messi.

El encuentro será mañana, desde las 21, en el Estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba. fue designado para impartir justicia el árbitro colombiano Jhon Ospina y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe.

El técnico Lionel Scaloni solamente mantendría una incógnita en el 11 titular, que es la presencia de Valentín Barco o Franco Mastantuono como mediocampista ofensivo.

Se destacan las presencias de Agustín Giay y Facundo Medina en los laterales de la defensa. El último de ellos ocuparía el lugar de Nicolás Tagliafico, quien se entrenó de manera diferenciada.

A su vez, Exequiel Palacios ocuparía el lugar de Enzo Fernández en la mitad de la cancha, mientras que Nicolás Paz también iría desde el comienzo con el objetivo de conectar con los dos delanteros, que serán Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Esta fecha FIFA de la Selección argentina estará marcada por el retiro de Lionel Messi, quien jugará su último partido con la “Albiceleste” el martes 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental.