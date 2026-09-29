Malvinas: Kicillof se reunió con veteranos de Avellaneda

El Gobernador recibió a ex combatientes de Malvinas para hablar de la nueva ley previsional y la creación de un registro de los museos.

El Gobernador recibió a ex combatientes de Malvinas para hablar de la nueva ley previsional y la creación de un registro de los museos.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con organizaciones de veteranos de la guerra de Malvinas. La agenda estuvo centrada en la modificación del régimen jubilatorio para ex combatientes y la creación de un registro de museos.

Kicillof mantuvo un encuentro con la Confederación de Veteranos de Malvinas, la Federación Bonaerense de Veteranos de Guerra, la Agrupación 2 de Abril de Avellaneda y agrupaciones de familiares e hijos de veteranos de Malvinas. Jorge Ferraresi fue de la partida.

“Durante la reunión conversamos sobre la ley aprobada en la Cámara de Diputados de la Provincia que modifica el régimen jubilatorio de los veteranos y que implica un reconocimiento histórico de sus derechos”, precisó el mandatario provincial con intenciones de ocupar el Sillón de Rivadavia.

También analizaron “la importancia de su rol en las escuelas” y se acordó una agenda de trabajo conjunta para analizar, entre otros proyectos, la creación de un registro de los museos sobre Malvinas que existen en la Provincia.

La nueva ley

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó en julio la ley que modifica el régimen previsional especial de la Ley 15.386 para incorporar a más de 400 veteranos de guerra que no contaban con el beneficio.

La medida alcanza a oficiales y suboficiales que participaron en la Guerra de Malvinas y que debieron solicitar la baja obligatoria o el retiro entre 1983 y 1985 debido a las secuelas físicas o psicológicas dejadas por el conflicto.

Establece una jubilación especial equivalente al 80% de la mejor remuneración percibida en un cargo de la administración pública de la provincia de Buenos Aires. La modificación amplía el universo de personas que pueden gestionar su cobertura a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

Vale aclarar que se impide el acceso al beneficio a personas condenadas por delitos de lesa humanidad o militares sancionados por incumplimientos durante la guerra.