Murió el senador libertario Juan Carlos Pagotto

Juan Carlos Pagotto, senador por La Rioja de LLA, falleció este martes. Presidía la Comisión de Acuerdos en la Cámara alta.

Juan Carlos Pagotto, senador por La Rioja de LLA, falleció este martes. Presidía la Comisión de Acuerdos en la Cámara alta.

El senador nacional de La Libertad Avanza (LLA) por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, murió este martes. Era un hombre cercano a Martín Menem y Karina Milei.

Pagotto ingresó a la Cámara alta en diciembre de 2023 tras la elección general de octubre, en la que Javier Milei se ubicó en segundo lugar, atrás de la fórmula del peronismo. Antes, fue diputado provincial entre los años 1993-1997 por Chilecito.

Ya con Milei en la Presidencia de la Nación, Pagotto cobró protagonismo en el bloque libertario rápidamente, donde solo eran siete representantes violetas sobre un total de 72 senadores que componen el Senado.

Durante los primeros meses, el riojano, abogado de profesión, estuvo a cargo de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo resistiendo el DNU 70/2023 que dictó Milei y que ideó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Actualmente, presidía la Comisión de Acuerdos del Senado también con alto impacto en este año por el tratamiento de más de 200 nombramientos judiciales a lo largo del 2026.

Sebastián Pareja fue uno de los primeros en lamentar su parta. “Triste y conmovido”, describió. “Quienes lo hemos conocido perdemos a un hombre honesto, comprometido con sus valores, y especialmente a una gran persona. Extiendo mis condolencias a sus allegados y seres queridos”, apuntó.