El Cottolengo Don Orione de Claypole se prepara para recibir al papa León XIV

La institución de Almirante Brown recibirá al Sumo Pontífice el próximo 9 de noviembre. Allí viven 410 personas con discapacidad y trabajan alrededor de 400 empleados. Desde la obra destacaron que la visita representa una oportunidad inédita para visibilizar la realidad del sector.

La institución de Almirante Brown recibirá al Sumo Pontífice el próximo 9 de noviembre. Allí viven 410 personas con discapacidad y trabajan alrededor de 400 empleados. Desde la obra destacaron que la visita representa una oportunidad inédita para visibilizar la realidad del sector.

El Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown, se prepara para recibir al papa León XIV el próximo lunes 9 de noviembre. En la previa del encuentro, el sacerdote Aníbal Quevedo, consejero provincial de los Cottolengos de Argentina, Uruguay y Paraguay, aseguró que la visita representa una oportunidad de visibilización para una institución que desde hace 90 años trabaja con personas con discapacidad.

“Para nosotros la visita del Papa significa una visibilización que nunca tuvimos”, sostuvo Quevedo. Además, señaló que la presencia de León XIV permitirá poner en discusión el lugar que ocupa la discapacidad en la sociedad: “Su visita nos va a interpelar respecto a qué está haciendo cada uno frente a la discapacidad”.

El Cottolengo Don Orione fue inaugurado el 21 de mayo de 1936 y actualmente funciona como hogar permanente para personas con discapacidad y centro de día. En sus instalaciones viven 410 residentes y trabajan alrededor de 400 personas. Según explicó Quevedo, la tarea de la institución no se limita a garantizar alimentación, alojamiento y atención médica, sino que busca brindar calidad de vida a partir del conocimiento de los gustos, deseos y necesidades de cada residente.

La visita de León XIV se producirá además en un contexto de reclamos vinculados al financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad. El Cottolengo y otras instituciones del sector han advertido sobre dificultades para acceder a medicamentos, pañales e insumos a través de Incluir Salud. La llegada del Papa pondrá nuevamente el foco sobre la realidad de las personas con discapacidad y de las instituciones que sostienen su atención cotidiana.