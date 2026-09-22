León XIV visitará el Cottolengo Don Orione de Claypole: la historia del lugar que recibirá al Papa

El Papa llegará el 9 de noviembre al histórico predio de Almirante Brown, donde viven más de 400 personas con discapacidad. La institución fue fundada en 1935 por San Luis Orione y se convirtió en una de las obras más importantes de la congregación en la Argentina.

El Papa llegará el 9 de noviembre al histórico predio de Almirante Brown, donde viven más de 400 personas con discapacidad. La institución fue fundada en 1935 por San Luis Orione y se convirtió en una de las obras más importantes de la congregación en la Argentina.

El Cottolengo Don Orione de Claypole será uno de los lugares que visitará el papa León XIV durante su estadía en la Argentina. El encuentro está previsto para el próximo 9 de noviembre y tendrá como escenario una institución que desde hace más de 90 años brinda atención y acompañamiento integral a personas con discapacidad.

El predio, ubicado en Claypole, cuenta con unas 50 hectáreas y una estructura que incluye hogares, espacios terapéuticos, talleres, establecimientos educativos y áreas destinadas a distintas actividades. Actualmente, unas 415 personas con discapacidad viven en el Cottolengo, donde reciben atención durante las 24 horas por parte de equipos integrados por profesionales, asistentes, religiosos y voluntarios. A eso se suma un Centro Terapéutico Ambulatorio al que concurren alrededor de 100 personas.

La historia del Cottolengo Don Orione

La historia comenzó el 28 de abril de 1935, cuando San Luis Orione colocó la piedra fundamental del Pequeño Cottolengo Argentino de Claypole. La iniciativa surgió luego de que el sacerdote italiano expresara su intención de crear en el país una institución destinada a recibir y acompañar a personas que no encontraban un lugar dentro de otras estructuras sociales.

El complejo fue creciendo con el paso de las décadas hasta convertirse en una verdadera comunidad. Actualmente cuenta con 14 casas, una escuela de educación especial para adolescentes y jóvenes, centro de día, talleres, actividades deportivas y propuestas de formación laboral.

La institución también tiene un fuerte vínculo religioso con la figura de su fundador. En el Santuario Don Orione se conserva el corazón de San Luis Orione, trasladado a Claypole el 29 de agosto de 2000. La reliquia permanece allí y constituye uno de los puntos centrales del predio.

La llegada de León XIV tendrá además un significado particular para la comunidad orionita. El Papa recorrerá un espacio que nació hace 91 años inspirado en la idea de que todas las personas, especialmente aquellas que se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad, debían tener un lugar dentro de la sociedad.

La visita del Papa, en medio del debate por la discapacidad

La presencia de León XIV en el Cottolengo también se producirá en un contexto nacional atravesado por la discusión sobre el financiamiento de las políticas destinadas a las personas con discapacidad. Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto analizados por Chequeado, la ejecución presupuestaria de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante 2025 registró una caída real del 6,2% frente a 2024 y del 18,2% en comparación con 2023. Para 2026, el presupuesto previsto implicaba una nueva reducción real respecto del año anterior.

El debate derivó además en la sanción de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, promulgada en septiembre de 2025 luego de que el Congreso insistiera frente al veto del Poder Ejecutivo. La norma estableció medidas relacionadas con las pensiones, los aranceles de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

En febrero de 2026, el Gobierno reglamentó la ley mediante el Decreto 84/2026, después de una disputa judicial relacionada con su aplicación y financiamiento. En ese escenario, la visita del Papa al Cottolengo pondrá nuevamente en primer plano una realidad que la institución sostiene desde 1935: la atención cotidiana de cientos de personas con discapacidad y la necesidad de garantizar los recursos para sostener ese acompañamiento.