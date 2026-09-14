El Papa vista Buenos Aires: ¿Será feriado el 11 de noviembre?

En la provincia de Buenos Aires, el asueto o feriado por la visita del Papa León XIV parece más encaminada.

En la provincia de Buenos Aires, el asueto o feriado por la visita del Papa León XIV parece más encaminada.

Mientras el gobierno de Javier Milei analizar declarar días no laborables por la visita del Papa León XIV, la decisión parece más encaminada en la provincia de Buenos Aires. Aún no fue confirmado, pero trascendió que Axel Kicillof decretará asueto el 11 de noviembre.

El próximo miércoles 11 de noviembre sería feriado en territorio bonaerense, para facilitar el movimiento de fieles durante la visita del Papa. Brindaría una misa frente a la Basílica de Luján ese día, por lo que se espera a una multitud en la zona.

La llegada de León XIV es un acontecimiento de fuerte impacto institucional y espiritual para el país. En ese contexto, desde la Provincia de Buenos Aires destacaron el valor simbólico de su presencia y el alcance de un mensaje centrado en la justicia social, la paz y la dignidad humana.

“Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; (ciudad de) Buenos Aires, Córdoba y Luján (provincia de Buenos Aires) del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”, precisaron desde la Santa Sede.

La gira arrancará el 6 de noviembre en Uruguay, donde el Papa permanecerá hasta el día 8 cuando llegará a la Argentina. Luego, el Sumo Pontífice se trasladará a Perú para el tramo final de su gira y estará en el país vecino desde el 11 hasta el 17.

Vale recordar que el diputado Jorge Taiana presentó un proyecto en el que le solicita al Poder Ejecutivo que se declare, de manera excepcional, los días 9, 10 y 11 de noviembre como jornadas no laborables, por la visita del Papa.