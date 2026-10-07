Médicos residentes vuelven al paro en y reclaman una recomposición salarial del 30%

La Asamblea de Residentes y Concurrentes realizará este miércoles 7 de octubre un paro de 24 horas con movilización al Ministerio de Salud porteño. Reclaman una recomposición salarial del 30%, actualización mensual de haberes y un bono compensatorio retroactivo.

La Asamblea de Residentes y Concurrentes realizará este miércoles 7 de octubre un paro de 24 horas con movilización al Ministerio de Salud porteño. Reclaman una recomposición salarial del 30%, actualización mensual de haberes y un bono compensatorio retroactivo.

Los médicos residentes y concurrentes de los hospitales y centros de salud públicos de la Ciudad de Buenos Aires realizaron este miércoles un nuevo paro de 24 horas, acompañado por una movilización al Ministerio de Salud porteño. La medida apunta al jefe de Gobierno, Jorge Macri, y al ministro de Salud, Fernán Quirós, por el deterioro salarial que los trabajadores estiman cercano al 30%.

Se trata del segundo paro en menos de una semana, luego de la medida realizada el jueves 1 de octubre. La Asamblea de Residentes y Concurrentes reclama una recomposición salarial inmediata y la implementación de un mecanismo de actualización automática de los haberes, con el objetivo de evitar que los aumentos queden sujetos a decisiones discrecionales de las autoridades. También solicitan un bono compensatorio retroactivo por los meses en los que, según sostienen, la inflación superó las actualizaciones salariales. Durante la jornada se mantendrá la atención de las guardias en los hospitales y centros de salud.

Los residentes perciben actualmente un salario bruto de aproximadamente $1.800.000, mientras que los concurrentes realizan sus tareas ad honorem. Además del aumento del 30% que consideran perdido durante los últimos tres años, reclaman un plus por guardias y por especialidades críticas. “Un residente trabaja entre 70 y 90 horas semanales, hacemos guardias de 24 y hasta 36 horas. Sostenemos el sistema de salud público y queremos que se reconozca nuestro trabajo”, señaló Lucía, médica clínica residente de un centro de salud porteño.

Desde la Asamblea también cuestionan la falta de respuestas del Ministerio de Salud y de los sindicatos y reclaman la apertura de una mesa de diálogo. El conflicto suma otro punto: los contratos de residencia en CABA establecen exclusividad laboral, por lo que los médicos no pueden realizar otro trabajo para complementar sus ingresos. Los trabajadores recuerdan que en 2022 consiguieron un aumento remunerativo del 99% mediante la organización de las bases y la coordinación con otros sectores de la salud, estudiantes, organizaciones sociales y usuarios del sistema público.