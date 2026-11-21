Jorge Lugones ha acompañado reclamos y visibilizado problemáticas que afectan a los barrios del Conurbano. La lucha contra la instalación del Bingo.

Jorge Lugones ha acompañado reclamos y visibilizado problemáticas que afectan a los barrios del Conurbano. La lucha contra la instalación del Bingo.

El Obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, celebra mañana los 18 años al frente de la Diócesis de Lomas de Zamora, que incluye al distrito homónimo, pero también a los partidos de Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, San Vicente y Presidente Perón.

“Este domingo 22 de noviembre, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, se cumplen 18 años del inicio de ministerio como obispo de la Diócesis de Lomas de Zamora de monseñor Jorge Lugones SJ”, recuerda Eclesia.

Y recuerda que “aquel día, un sábado, vísperas también del último domingo del año litúrgico, monseñor Lugones pedía, en una plaza colmada de fieles que lo recibían, ´permítanme salir a los barrios, a las periferias, es decir, a donde necesitan de la contención, de la escucha y del consuelo del obispo´”.

Monseñor Lugones acompañó al Papa León XIV en su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, donde dio inicio a la agenda de su visita pastoral a la Argentina. Allí, dejó un fuerte mensaje en materia de discapacidad. Destacó el “mensaje” del Sumo Pontífice al iniciar allí sus actividades en el país, en la periferia del Conurbano bonaerense.

Al lado de los sectores más postergados

También el Obispo encabezó una cruzada para impedir la instalación del Bingo en Puente La Noria, advirtiendo sobre el impacto del juego, especialmente en aquellas personas con necesidades. Finalmente, la sala de juegos no se instaló.

A lo largo de estos años, Lugones (quien también ha sido víctima de espionaje ilegal) ha expresado mensajes que van en sintonía con la doctrina social de la Iglesia y ha acompañado reclamos de los sectores más postergados, para lo que siempre ha estado a disposición.

Además, promovió la Educación Sexual Integral (ESI) en instituciones educativas católicas y parroquias. “Debe ser una educación para el amor, que incluya la sexualidad pero que no se circunscriba sólo a ella”, aseguró.

También suele hacer foco en el consumo problemático. Advirtió, por ejemplo, que las adicciones son uno de los problemas más graves de los barrios del Conurbano y reclamó mayor presencia estatal y presupuesto para centros de prevención.

Durante estos 18 años, fueron asiduas las visitas a distintas instituciones de encierro por conflictos con la ley y centros de salud, en los cuales la Fe se torna fundamental, pero también se lo ha visto recorriendo los barrios y dejando su mensaje también en zonas céntricas.